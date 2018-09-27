CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bolu'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP TBMM Grubu 27'nci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için Bolu Abant'ta bulunan otele yerleşti. Kılıçdaroğlu'nu Abant yolu üzerinde ve otel girişinde partililer karşıladı.CHP TBMM Grubu 27'nci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme toplantısı kapsamında CHP'liler öğle saatlerinden itibaren Abant Tabiat Parkı'nda bulunan otele geldi. Akşam saatlerinde de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'ya geldi. Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nu Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde partililer karşıladı. Burada partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu daha sonra otele geçti. Kılıçdaroğlu otel girişinde de partililerle selamlaştıktan sonra odasına çıktı.Toplantı kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın basına açık sunuş konuşması yapacak. Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı olarak milletvekillerine hitap edecek. Aynı gün CHP Grup Başkanvekilleri, yasama faaliyetlerine ilişkin bilgi sunacak. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un uzun süredir üzerinde çalıştığı Yerel Seçim Strateji Belgesi de kamptaki değerlendirmeler arasında yer alacak. CHP'nin yerel seçim ilkelerinin belirleneceği belgeye son şekli verilecek. Belge, kamp sonrası kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz dış politik gelişmelere, Faik Öztrak ise ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yapacak. Kampın Cumartesi günü yapılacak oturumunda ise milletvekillerine yönelik etkili iletişim semineri düzenlenecek. Sunum, Prof. Dr. Can Bilgili ve Kamil Sönmez tarafından gerçekleştirilecek. Toplantı 30 Eylül Pazar günü basın sunumu ile sona erecek.

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