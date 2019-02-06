CHP'li vekil 'Datça bademi'ne destek istedi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, dünyaca ünlü Datça bademinin desteklenmesini istedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'ya bağlı Datça ilçesinde yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan badem yetiştiriciliğinin bölge açısından önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, Datça bölgesinde 13 bin hektar dikili badem bahçesi bulunduğunu söyledi. Girgin, "Bu bahçelerde üretilen bademler atadan, dededen kalma yöntemlerle geliştirilerek dünyaca ünlü 'Datça bademi' markası haline gelmiştir. Resmi rakamlara göre ilçemizde yıllık 500 ton kuru iç badem ve 1000 ton çağla üretimi yapılmaktadır. Fakat ne yazık ki bölge insanımız ve ülke ekonomimiz için büyük öneme sahip Datça bademi ve Datçalı badem üreticilerimiz devletimiz tarafından gerekli destek ve önemi görememektedir" dedi.

DATÇA BADEMİNE SORU ÖNERGESİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevaplaması talebiyle soru önergesi verdiğini kaydeden Girgin, şu soruları sordu:

"Neredeyse tüm tarım ürünlerine devlet desteği verilirken, dünyaca ünlü bir marka haline gelen Datça bademi üretimi ne yazık ki devlet tarafından desteklenmemektedir. Bakanlığınızca önümüzdeki dönemde Datça bademini devlet desteği verilen tarımsal ürünler arasına almak için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Son dönemde badem ağaçlarında görülen ve armut kaplanı olarak bilinen zararlı böcekler, badem ağaçlarına ciddi zararlar vermektedir. Bakanlık olarak dünyaca ünlü bir marka haline gelen Datça bademi üretimi ile ilgili yaşanan bu tip durumlarla mücadele noktasında üreticilere tarımsal danışmanlık hizmeti vermeyi planlıyor musunuz? Pazar ve marketlerde satılan ithal ve kalitesiz bademler 'Datça Bademi' adı altında ambalajlanarak piyasaya sunulmaktadır. Datça bademi markasına zarar veren bu gibi durumlarla ilgili olarak haksız rekabeti önleyici yasal önlemler almayı düşünüyorsunuz? Ceviz ve incir gibi birçok kuru yemiş çeşidinde KDV oranı yüzde 1'iken, çiftçimiz tarafından aynı şartlar altında bin bir zahmetle üretilen bademde ne yazık ki KDV oranı yüzde 8'dir. Bakanlığınızca bu haksız vergilendirmeyi ortadan kaldıracak ve bademde KDV'yi diğer kuru yemiş çeşitlerinde olduğu gibi yüzde 1'e çekecek bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?"

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