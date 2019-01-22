CHP'li Tanal'ın ağabeyi hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa'da yaşayan ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal (68), yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi doğumlu olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın 7 çocuk babası ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal, evinde yaşamını yitirdi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü ve dün gece vefat ettiği öğrenilen Mehmet Hanifi Tanal'ın cenazesi, öğle vakti Yusuf Paşa Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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