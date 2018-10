CHP'li Sarıbal: Kadın cinayetleri terör kapsamına alınmalı

BURSA'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından yakılarak öldürülen Şengül Vatansever'in (35) acılı ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, her yıl işlenen yüzlerce kadın cinayetinin kanıksanmasının ülkenin en büyük utançlarından biri olduğunu söyledi. Sarıbal, "Bunun adı erkek terörüdür ve terör kapsamına alınmalı ya da cinayet işleyen cani, o yıl işlenen tüm cinayetlerden cezalandırılsın. Çünkü yüzlerce kadının öldürülmesi, seri erkek cinayetidir" dedi.

CHP'li Orhan Sarıbal, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde geçen ay ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ümit Varol (30) tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürülen Şengül Vatansever'in ailesini evlerinde ziyaret etti. Acılı aileye başsağlığı dileyen Orhan Sarıbal, her yıl yüzlerce kadının erkekler tarafından öldürülmesinin en berbat kabile devletinde bile göz yumulamayacak bir utanç olduğunu söyledi. Sarıbal, "Artık yeter, gerçekten yeter. Biz bu toplumsal sorunun etrafından dolanarak her yıl yüzlerce kadının öldürülmesine göz yumuyoruz. Gelin kanunlardan başlayarak toplumsal bir duruş sergileyelim" diye konuştu.

Bir ülkede hem de her yıl sayısı artarak yüzlerce kadının öldürülmesinin erkek terörü olduğunu vurgulayan Orhan Sarıbal, "Hiç uzatmayalım ve uyduruk hafifletici gerekçeler aramayalım. Yok namus cinayeti, yok kravat taktığı için iyi hal indirimi... Lamı cimi yok. Bunun adı erkek terörüdür. Ve bu caniler terör kapsamında yargılanmalı. Ya da bir kadını öldüren cani o yıl işlenen tüm cinayetlerden cezalandırılmalı. Çünkü bir ülkede her yıl yüzlerce kadın, erkekler tarafından öldürülüyorsa bu seri erkek cinayetidir. Kadınlarımız kimsesiz, sahipsiz, çaresiz, bırakılamaz. Bu utanç yetmedi mi? Harekete geçmek ve gerçekten bazı şeylerin değişmesi için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor" dedi.

'BU CANİ DE AFTAN YARARLANACAK MI?'

Sarıbal, MHP'nin af teklifini de eleştirerek, "Peki bu cani de aftan yararlanacak mı? Vatansever ve daha binlerce mağdur acılı ailenin yaşadıkları sizi ilgilendirmiyor mu? Siz affetseniz de bu insanlar nasıl af edecek" diye konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Şengül Vatansever'in babası Aydın Vatansever ise af teklifine tepki göstererek bu ve benzeri canilerin affedilmesi yerine, başta idam olmak üzere en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



