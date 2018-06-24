CHP'li Özel: Doğu ve Güneydoğu'dan çok sayıda şikayet alıyoruz

MANİSA'da oyunu kullanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim güvenliğine dikkat çekip Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Özel, "Bugünkü seçim herhangi bir seçim değil. Seçim güvenliğiyle açısından Manisa'da ve yakın illerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Doğu ve Güneydoğu'dan oraya görevlendirdiğimiz çok sayıda milletvekilimizden çok sayıda ihlalle ilgili şikayet alıyoruz. Bunu derli toplu bir şekilde ilerleyen saatlerde genel merkezden bir açıklamayla duyuracağız. Raporlarını yayınlayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili ile partisinin 1'inci sıradan adayı Özgür Özel, oyunu eşi Didem Özel ile birlikte Yunusemre ilçesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'ndaki 1126 No'lu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan CHP'li Özel, "Bugünkü seçim herhangi bir seçim değil. Seçim güvenliğiyle açısından Manisa'da ve yakın illerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Doğu ve Güneydoğu'dan oraya görevlendirdiğimiz çok sayıda milletvekilimizden çok sayıda ihlalle ilgili şikayet alıyoruz. Bunu derli toplu bir şekilde ilerleyen saatlerde genel merkezden bir açıklamayla duyuracağız. Raporlarını yayınlayacağız" diye konuştu.

'KARDEŞİM OYUNU YAKTI, ŞANLIURFA'YA GİTTİ'

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmede bulunan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da geçen seçimde, çok sayıda sandıkta, bütün seçmenlerin oy kullandığı ve tamamının 'Evet' çıktığı çok sayıda sandık vardı. Daha sonra bu sandıktaki belli kişilerin hayatını kaybettiği, belli kişilerin toplu halde 200-300 tarım işçisinin batıda olduğu ve köyde olmadığı halde oy kullanıldığı söylenmişti. Genel merkezimiz, Şanlıurfa'ya 3 milletvekili ve parti meclisi üyesi görevlendirdi. Hatta Şanlıurfa'daki durum o kadar kritik ki, sandık gücümüzün başındaki arkadaşımız Mehmet Ali Çelebi'nin bir çağrısı üzerine 'Gerekirse batıda bir oyunuzu yakınız ama gelip Şanlıurfa'da sandıklara sahip çıkınız' çağrısı üzerine kardeşim Barış Özel, bana oy vermeyip, oyunu yakıp, bugün Şanlıurfa'ya sandık görevlisi olarak gitti. Sabah çok erken saatlerde kardeşimizin de bulunduğu köyde oraya giden 5-6 görevliyi sandık başlarına yaklaştırmadıkları ve oy kullanılan yerden kaba kuvvetle uzaklaştırdıklarını öğrendik. Bu Şanlıurfa'daki 30 kadar köyde yaşanıyor. Tabii bu konuda sandık numaralarıyla kardeşimle ilgili böyle bir sıkıntı yok. Ama bir başka köyde, darp olayı olmuş. Yaralanan arkadaşlarımız olmuş. Bu arkadaşlarımızın aldığı darp raporlarıyla, jandarma tutanaklarıyla olay yeri görüntüleriyle beraber konu tabii ki kamuoyuyla paylaşılacak. Biz ümit edelim bu olaylar, münferit kalsın."

Özel, "Seçim güvenliği, seçim gününe kadar muhalefetin kaygısıdır. Ama oy verme işlemi bittiğinde, seçimlerin güvenli yapılmadığına, oyların güven içinde kullanılmadığına yönelik bir kanaat oluştuğu takdirde, bu kanaat iktidarın peşini bırakmaz. Bir meşrutiyet tartışmasına sürükleyecektir. Dünyanın her yerinde güvenli olmayan bir seçimle seçilen bir iktidar, Türkiye'de attığı oyun karşılığı olmadığı, aslında seçilmiş iktidar olmadığını düşünen seçmenler iktidarın sorunu olur. O yüzden bir kez daha tekrarlıyoruz. Bütün kamu görevlilerini, hükümetin değil milletin adına görev yapan görevliler olduklarını, onların hükümet görevlisi değil, devlet görevlisi, devlet memuru olduklarını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor" dedi.



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