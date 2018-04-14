CHP'li Köse: Asla umudunuzu kaybetmeyin

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, hükümeti eleştirerek, "Kadını baskı altına alırlarsa toplumu istedikleri şekle sokabileceklerini düşünüyorlar. Buna izin mi vereceğiz? Biz varız. Biz varsak bu ülkede umut var. Bir kişi kalıncaya kadar bu ülkede umut var demektir. Asla umudunuzu kaybetmeyin" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Kemer'deki bir otelde İl Kadın Kolları Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışına CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül ile 81 ilin kadın kolları başkanlarıyla yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP'li kadınları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

'YARIN BİZİM GÜNÜMÜZLE DEĞİŞECEK'

Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Bizler biliyoruz ki kadınların bedeni üzerinden siyaseti uygulayarak medeni haklarımıza ve yaşantımıza kasteden bir iktidarla karşı karşıyayız. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadını toplumun önderi olarak kabul eden anlayışını yok etmeye çabalayan karanlık günler yaşıyoruz. Biz kadınlar şunu açıklıkla ifade ediyoruz ki hani bir sözümüz vardı hatırlayın, 'Çatlasalar da, patlasalar da biat etmeyeceğiz.' Biz kadın örgütü yarını değiştirmeye bugünden başlıyoruz arkadaşlar. Yarın bizim günümüzle değişecek" dedi.

'ASLA UMUDUNUZU KAYBETMEYİN'

İktidarın siyasal ajandasında eğitim ve kadınların çok önemli iki konu olduğunu savunan Fatma Köse, "Hepimiz farkındayız. Son 15 yıldır her sıkıştıklarında kadın bedeni üzerinden siyaseti uygulamaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunlara rıza mı göstereceğiz? Elbette hayır. Kadını baskı altına alırlarsa toplumu istedikleri şekle sokabileceklerini düşünüyorlar. Buna izin mi vereceğiz? Biz varız. Biz varsak bu ülkede umut var. Bir kişi kalıncaya kadar bu ülkede umut var demektir. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Hani hep biz bu yolculuğa umudumuz var diye çıktık değil mi? O zaman umudumuzu kaybetmeye hakkımız yok" diye konuştu.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARTACAK'

Cumhuriyet kavramının çöküşünü sağlamaya kimsenin gücü yetmeyeceğini vurgulayan Fatma Köse, şöyle dedi:

"Hiç kimsenin gücü asla yetmeyecek. Mevcut hükümetin açıkladığı son çalışma raporunda açık açık şunu söylüyor; getirdiği yasalarla biz bunu hissediyoruz, yaşamımızda da hissediyoruz öyle değil mi? Bulunduğumuz illerde de hissediyoruz. Kadına yönelik şiddet artacak, katiller ödüllendirilecek, çocuk yaşta evlilikler artacak, kadının her türlüğü emeği yok sayılacak, kazanılmış hakları, cumhuriyet devrimleriyle kazanılmış hakları yok edilecek, özellikle kadın sosyal hayattan silinecek."

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