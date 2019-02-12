CHP'li Kocadon'dan Muğla Büyükşehir adaylığı açıklaması (2)

CHP İL BAŞKANI: İSTİFA EDECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM AMA İSTİFA ETTİ

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, 'ya yaptığı açıklamada, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un CHP'den istifa ettiğini söyledi. Zeybekoğlu, Kocadon’un bir süredir istifa edeceğinin konuşulduğunu hatırlatarak, Demokrat Parti'ye geçeceğiyle ilgili iddiaları da şu sözlerle değerlendirdi:

"İstifa edeceği konuşuluyordu, ben istifa edeceğini düşünmedim ama istifa etti. İstifa tek yönlüdür. Kendisine gittiği yerde başarılar diliyoruz, zaten oradan gelmişti tekrar oraya gitti. Bunlar hırslarının önüne geçemedi. Eğer belediye başkan adayı gösterilseydi, parti çok iyiydi. Olmadıkları zaman kötü. Bunlar kendilerini partimizden büyük görüyorlar ama halkımız bunlara gerekli cevabı verecektir. Partiden büyük olmadıklarını görecekler."

Umut KARAKOYUN/ MUĞLA, ()



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