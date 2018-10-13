CHP'li Kaya: Arda attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun(2)

'DIŞARIDAN GETİRİLEN SPORCULARLA BAŞARI GELMEZ'

CHP Spor Kurulu Batı Karadeniz Bölge Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, dışarıdan getirilen sporcularla başarının gelmeyeceğini söyleyerek, "Madalya alacağımızı sanıyorsak yanılıyoruz. Çünkü onların birçoğu dopingli çıkıyor. Sonra Atatürk'ün sporcu için zeki, doğru, dürüst sporcu ilkesini ayaklar altına alıyorsunuz" dedi.

CHP Spor Kurulu'nun düzenlediği Batı Karadeniz Bölge Toplantısı, Zonguldak'ta bir otelde yapıldı. Toplantıya, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, ilçe belediye başkanları, futbol kulübü yöneticileri ile Düzce, Bolu, Bartın, Karabük Kastamonu, Sinop'tan parti yöneticileri ve sporcular katıldı

'SPORCULAR BAŞARILARIYLA GÜNDEME GELMELİ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, sporcuların çalışkanlığıyla, çalışmasıyla, başarılarıyla gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Kaya, "Ülkemizde 5 milyon genç var. Bunlar ne eğitimde ne sporda istedikleri başarıyı sağlayamıyorlar. Üniversiteye giden öğrencisi sayı hükümetin açıkladığı rakamlara göre 8 milyona ulaştı diyorlar. Bunun 3 milyonu üniversiteye devam etmiyor. 2 milyonu kayıt yapıyor ama gitmiyor. Sadece 3 milyonu üniversiteyi tamamlıyor. Bunlarda 3 milyonu üniversiteyi tamamlıyor. 460 bin atanmayan öğretmen var. bunların içinde en çok beden eğitimi öğretmeni var. 5 milyon çocuğumuzun gözleri kulakları bizde. Çağıracağımız bir sese kulak kabarttılar" dedi.

'SPORCULAR İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK'

Sporcu ve öğrenciler için önemli hizmetlerin yapılması gerektiğini anlatan Kaya, sosyal demokrat belediyelerin üzerine düşen görevi yaptığını söyledi. İktidar oldukları belediyelerde sporcular için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kaya, şöyle dedi:

"Biz 5 yıl sonrasında söz vermeyeceğiz. Biz iktidar olduğumuz her alanda spor olanaklarına belediyenin tüm olanaklarını açacağız. İşte o zaman spor sevdalılarını derdine derman olabilir. Yoksulun derdine öğrencinin derdine öğretmenin derdine derman olamıyorsanız, sporcunun derdine derman olamıyorsanız siz sosyal demokratik belediyecilik yapmıyorsunuz demektir. Bu ülkede büyük yetenekler çıkar. Siz yeter ki çalışın, güvenin. Biz dışarıdan getirdiğimiz sporcularla madalya alacağımızı sanıyorsak yanılıyoruz. Çünkü onların bir çoğu dopingli çıkıyor. Sonra Atatürk'ün sporcu için zeki, doğru dürüst sporcu ilkesini ayaklar altına alıyorsunuz. Biz bunlara kapılarımızı kapatacağız."

Program, spor temsilcileri, yöneticileri ve akademisyenlerin konuşmalarının ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI