CHP'li Karaca, Menderes Nehri'ndeki kirliliği yerinde inceledi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kirliliğin giderek arttığı belirtilen Büyük Menderes Nehri'ndeki son durumu yerinde inceledi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, zehirli kimyasalların bırakıldığı öne sürülen Büyük Menderes Nehri'ndeki son durumu yerinde incelemek üzere, bugün, Çal ilçesinin Akkent Mahallesi'ne gitti. Nehir kenarında gezen Karaca, bölgede yaşayan halkın kendisinden yardım istediğini, bir meyve suyu fabrikasının atıklarını nehre bıraktığını, eskiden yüzdükleri nehrin kirletildiğini, yetkililerin gerekeni yapmasını istediklerini söylediklerini belirtti. Yetkili kuruluşların nehri kirlettiği öne sürülen meyve suyu fabrikasında inceleme yaptığını, ancak raporun işletmenin nehri kirletmediği yönünde verildiğini ifade eden Karaca, "Geçen hafta, meyve suyu fabrikasında şikayetlerin ardından İl Çevre Müdürlüğü sadece fabrikanın atık tesisini gezip ve Menderes'ten değil, fabrikadan örnekler alıp incelemiş. Yayılan kokudan durmakta zorlandığımız, çamur gibi akan Menderes'teki bu kirliliğe rağmen Çevre İl Müdürlüğü ekiplerinin firmada inceleme yapıp, bir şey yok raporu vermesinin kabul edilir tarafı yok" dedi.

TBMM'ye Menderes Nehri'ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılması ve çözüm üretilmesi amacıyla araştırma önergesini verdiğini belirten CHP'li Gülizar Biçer Karaca, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta uluslararası çevre kuruluşlarıyla TBMM'de toplantı organize ettik. Menderes'in geçtiği Denizli, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar illerindeki tüm siyasi partilerin milletvekillerini toplantıya davet ettik. Menderes'i kirliliğe kurban etmemek için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Tüm yetkililer gerekli önlemleri almadıkları sürece bu suça ortaktır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerini ve Denizli Valisi'ni göreve davet ediyorum. İncelemeyi fabrikanın içinde temizlenmiş alanlarda değil, atıkların zehirlediği su kanallarında, kirli suların suladığı tarlalarda yapın. Numuneleri gelin Menderes'ten alın. Gerçekten atık ve kimyasalın sorumlusu iddia edilen firmaysa en ağır yaptırımın uygulanmasını hep birlikte sağlayalım. Menderes'i içinde çocukların yüzdüğü, balık tutulan, verimli tarım arazilerini sulayan eski haline geri kavuşturalım."



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