CHP'li eski vekil Demirel'den tren eylemi

CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel, kente tren hizmeti getirmek için 21 yıldır mücadele ettiğini belirterek, "Adım 'Tren Kemal'e çıktı. Tren Bursa'ya gelinceye kadar mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

CHP'li eski vekil Kemal Demirel, Bursa'da trenle ulaşımın sağlanması için eylem yaptı. Yanında getirdiği pankartı Bursa'dan geçen tek demir yolunun bulunduğu Harmancık Gökçedağ Tren İstasyonu'nda açan Kemal Demirel, açıklamalarda bulundu. Bursa'ya tren getirmek için 21 yıldır mücadele ettiğini belirten Demirel, "40 il, 22 ilçe dolaştım. 310 kilometre yol yürüdüm. Yüz binlerce imza topladım. Yüzlerce basın toplantısı düzenledim. Adım 'Tren Kemal'e çıktı. Tren Bursa'ya gelinceye kadar mücadelemi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

2012'de temeli atılan yüksek hızlı tren çalışmalarını da yakından takip ettiğini vurgulayan Demirel, "Bugün her üç 3-4 yılda bir yaptığım Harmancık Gökçedağ Tren İstasyonu'nda pankartımı açmak için buraya geldim" dedi.



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