CHP'li Erbay: Doğaya bırakılan kurt ve çakallar hayvanları telef ediyor

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Köyceğiz ilçesinde hayata geçirilen yaban hayatı koruma projesi kapsamında doğaya bırakılan kurt ve çakalların, küçükbaş hayvanları telef ettiğini belirtti.

CHP Milletvekili Burak Erbay, Köyceğiz başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini olumsuz etkilediğini belirttiği yaban hayvan saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Köyceğiz ilçesinde hayata geçirilen yaban hayatı koruma projesi kapsamında doğaya bırakılan kurt ve çakalların, besicilerin küçükbaş hayvanları telef ettiğine dikkat çeken Erbay, Yörük kültüründe çok önemli bir yere sahip çobanlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Besiciliğin Türkiye'de geçmiş yıllarda üst sıralardayken bugün dışarıdan hayvan ve et ithal eder hale gelindiğini de ifade eden Erbay, şunları kaydetti:

"Yem ve saman fiyatlarının yanı sıra diğer birçok maliyette yaşanan yüksek artışlar nedeniyle artık insanlarımız besicilik yapamamaktadır. Geçen sene çuvalı 50 TL olan yem bu sene 85 TL, 60 TL olan saman 125 TL olmuştur. Bu şartlar altında besicilik yapamayan vatandaşlarımız sürülerini bu mevsimde bile dağlara otlatmaya götürmektedir. Fakat bu bölgede yaban hayvanlarını koruma çalışmaları sonucunda doğaya kurt, çakal gibi yırtıcı hayvanlar bırakılmıştır. Bu yaban hayvanları her gün sürülere saldırmakta ve onlarca hayvanı telef etmektedir. Bir tarafta yaban hayatı korumak için yapılan çalışma, diğer yanda ekmeğini kazanan insanları çaresiz bırakmaktadır. Et fiyatlarının her geçen gün arttığı, artık her yerde ithal etin satıldığı ülkemizde üretmeye çalışan, emek veren insanlarımıza sahip çıkmalıyız. Bu mevsimde çobanlık yaparak evine ekmek götürmeye çalışan insanlarımız isyan etmektedir."

Çobanların sürülerine yönelik saldırılara karşı çare bulunmasını isteyen Erbay, "Çobanlarımız her gün sürülerine yaban hayvanlarının saldırması sonucunda sürülerinin büyük oranda azalmasına isyan ediyorlar. Bir yandan et fiyatlarındaki pahalılıktan şikayet edip, diğer yandan ülke hayvancılığına destek vermemek tutarlı bir davranış değildir. Bir an önce yetkililerle de görüşerek, Muğla'da yaşanan bu soruna acil ve akılcı bir çözüm üretmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



