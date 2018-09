CHP'li Erbay'dan geçen yıl evleri yanan Zeytinköylülere ziyaret

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Burak Erbay, Menteşe ilçesinin Zeytinköy Mahallesi'nde geçen yıl çıkan yangında evlerini kaybeden ve konteynerlerde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Milletvekili Erbay, yangının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen köylülerin hala prefabrik barakalarda yaşadığını, yanan evlerin yeniden yapımıyla ilgili çalışmaların başlamadığını söyledi.

Menteşe'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda 6 Eylül 2017 tarihinde çıkan yangın, bölge halkına kabusu yaşattı. Rüzgarın müdahaleyi güçleştirdiği yangın, ertesi gün de devam eden çalışmalarla söndürülebildi. Alevlerin 2 kez içine girdiği, 136 hane ve 256 nüfuslu Kozağaç Dağı'nın zirvesine yakın yerde kurulu Zeykinköy Mahallesi'ndeki 64 ev ve 10 ahır ile 2 depo tamamen yandı. Ayrıca çok sayıda kovandaki arılar telef oldu. Söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve ormancılardan bazıları, dumandan etkilendi. Yangında 300 hektarlık çam ormanı, 400 hektara yakın tarım arazisi ve makilik alan zarar gördü. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, mahalle sakinlerini ziyaret ederek, isteklerini dinledi. Milletvekili Erbay, "Yangından sonra evleri zarar gören köylülere geçici olarak konaklamaları için prefabrik barakalar verildi. Ancak yangının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen köylüler hala bu prefabrik barakalarda yaşıyor. Yanan evlerin yeniden yapımıyla ilgili çalışmalar henüz başlamadı. Valilik ve kaymakamlık tarafından zararlarının karşılanacağı ve mağduriyetlerinin giderildiği söylense de bugüne kadar herhangi bir yardım yapılmış değil. Özellikle orman yangınında evlerini kaybeden 21 hanenin gidecek hiçbir evi yok" dedi.

'VERİLECEK KREDİ MİKTARI YETERLİ DEĞİL'

Milletvekili Erbay, mağduriyetin bir an önce giderilmesi için gerekli bütün girişimlerde bulunacaklarını belirterek, "Şu an prefabrik barakalarda yaşayan köylülerimizin evlerini yeniden yapabilmeleri için devlet geri ödemeli olarak 80 bin TL kredi veriyor. Köylülerimiz bu krediyi istiyorlar ancak günümüz ekonomik koşulları ve inşaat yapım maliyetleri göz önüne alındığında bu miktarda bir kredi ile köylülerin evlerini yeniden inşa etmeleri ve normal hayatlarına dönmeleri mümkün değil. Bugünün koşullarında köylülerimizin evlerini yeniden yapmaları için gerekli olan miktar yaklaşık 140-150 bin TL. Köylülerimiz yeni bir inceleme yapılmasını ve kredi miktarının artırılmasını talep ediyor. Afet Sebebiyle Yapılan Ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde yer alan 'İnşaat maliyetini artırıcı yöndeki unsurlar tespit olunurken, o yerde başlıca yapı malzemesinin ve inşaatlarla ilgili iş gücü sağlayabilme imkanları, ulaşım durumu, coğrafi ve tabii şartlara göre inşaat mevsimi süresi ve benzer hususlar göz önünde tutulur' ibaresine dayanarak vatandaşlara verilecek kredi miktarı artırılabilir ve vatandaşların bir an önce evlerini yapmaları sağlanabilir. Yeterli kredi sağlandığında vatandaşlarımız evlerini yaptırabileceklerdir. Bu konuda acil olarak girişimlerde bulunulmalı ve köylülerimize ihtiyaçları olan kredi sağlanarak insanların normal hayatlarına dönmeleri için gerekli çalışma yapılmalıdır" diye konuştu.

'KREDİ ÖDEMELERİ EN KISA SÜREDE YAPILMALI'

Bugüne kadar evlerini yeniden yapmaları için vatandaşlara herhangi bir ödeme yapılmadığını hatırlatan Milletvekili Erbay, "Betonarme ev yapma süreci kredilerin verilmemesi nedeniyle uzamaktadır. Bu nedenle vatandaşlar da prefabrik ev yapmak istiyorlar. Ancak prefabrik ev yapmanın maliyeti yaklaşık 90 bin TL. Diğer yandan prefabrik ev yapmanın önünde mevzuat açısından çeşitli engeller var. Eğer betonerme ev yapmak için gerekli destek verilmeyecekse bu engellerin de bir an önce kaldırılması gerekmektedir" dedi. AFAD tarafından kurulan prefabrik barakalarda vatandaşların çok zor şartlarda yaşadığını dile getiren CHP'li Erbay, "Kış kapımızda. En büyük sorun ısınma. Prefabrik barakalarda soba kurmak yasak, tüplü ısıtıcı kullanmak yasak. Elektrikle ısınmak zorunda vatandaşlar. Ancak zaten evlerini kaybetmiş köylülerden bir de elektrik parası alınıyor. Bu soruna da derhal çözüm bulunmalıdır. Ayrıca ciddi bir hijyen sorunu yaşanıyor. Yetkililerin ilk elden bu sorunlara çözüm üretmesi gerekmektedir" diye konuştu.

'MAĞDURLAR ARASINDA AYRIMCILIK YAPILMAMALI'

Bazı köylülerin şehir merkezinde evi bulunduğu için yardım kapsamı dışında bırakıldığına dikkati çeken Erbay, "Devlet yangında mağdur olan köylüler arasında hiçbir ayrım yapmadan zarar gören bütün vatandaşlarımıza eşit davranmalıdır. Böyle bir doğal afet karşısında mağdur olmuş vatandaşlar arasında böyle bir ayrıma gitmek doğru değildir. Başka yerde evi bulunması vatandaşın bu yangında zarar gördüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Bölgede birçok insanın hem şehirde hem de köyde evi bulunmaktadır. Bu nedenle evi olsun olmasın yangında zarara uğrayan bütün vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmeli" dedi.



