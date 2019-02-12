CHP'li Bülbül'den, Büyük Menderes'teki balık ölümleri kararına tepki

AYDIN'ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde geçen yıl mayıs ayında yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipsizlik kararına, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tepki gösterdi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, avukatı Gülru Bektaş Yıldırım ve Aydın Barosu, geçen mayıs ayında Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeninin araştırılması için Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Basında çıkan haberleri de ihbar kabul eden Başsavcılık, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Söke Jandarma Komutanlığı'ndan, Büyük Menderes'teki balık ölümlerinin nedeninin araştırmalarını istedi. Her iki kurumdan gelen raporları göz önünde bulunduran Başsavcılık, geçen 2 Ocak'ta toplu balık ölümlerinin herhangi bir kişi veya iş yerinden kaynaklanan kirlilikten değil, ani oksijen düşmesinden meydana geldiğine karar verdi.

'DIŞARIDAN HERHANGİ BİR MÜDAHALE YOK'

Başsavcılık, yapılan araştırmalarda, balık ölümlerine dışarıdan bir müdahalenin veya kirliliğin neden olmadığının anlaşıldığını belirterek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini taraflara bildirdi. Kararda, "Balık ölümlerinin tahliye kanalında yosunlaşma, aşırı bitki gelişimi, sıcaklık artışı, sulamadan dönen zirai ilaç ve gübrelerin su sirkülasyonu olmaması, tahliye kanalında bileşen diğer kanallardan gelen suların tolere edilebilecek düzeyin üstünde kirliliğe sahip olması gibi çeşitli nedenlerle çözünmüş oksijen miktarının düşmesi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği kanaatine varıldığı şeklinde rapor verildi. Alınan raporlar ve dinlenen tanık beyanlarına göre balık ölümlerine dışarıdan herhangi bir müdahalenin veya kirliliğin sebep olmadığı, gece vakti yaşanan ani oksijen miktarındaki düşüşlerin sebep olduğu için kovuşturmaya yer yoktur" denildi. Karar çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Savcılığın kararına bir tepki de CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den geldi. Bülbül, koyuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Aydın'da, Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine ilişkin verilen takipsizlik kararının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Bülbül, "Aydın genelinde açılan jeotermal enerji santrallerinin (JES), sanayi kuruluşlarının atıkları Büyük Menderes'i Türkiye'nin en kirli nehri haline getirmiştir. Menderes'te sadece balıklar değil birçok canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Verilen kararda balık ölümlerine dışarıdan herhangi bir müdahalenin veya kirliliğin neden olmadığının iddia edildiğine dikkati çeken Bülbül, şunları kaydetti:

"Nehir, santral şirketlerinin, denetlenmeyen sanayi kuruluşlarının atıklarıyla kirleniyor. Bu tam da savcılığın göremediği dışarıdan müdahaledir. Balık ölümlerini tekil bir olaymış gibi görmek; çevreyi, havayı, suyu kirleten JES'lere ve sanayii kuruluşlarına yaptırım uygulamamak açıkça Aydın'a ihanettir."



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