CHP İl Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na protestoyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Eskişehir'de toprağa verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) babaevine cumartesi yaptığı ziyaret sırasında protesto edilmesiyle ilgili CHP İl Başkanı Rabia Akman açıklama yaptı. Akman, Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kişinin AK Parti mahalle sorumlusu olduğunu iddia etti.

Geçen cumartesi Eskişehir'e gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan babasının evine taziye ziyaretinde bulunmuş ve evden çıkmak üzereyken bir kişinin protestosu ile karşılaşmıştı.

Olayla ilgili CHP İl Başkanı Rabia Akman bugün bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kişinin AK Parti mahalle sorumlusu olduğunu tespit ettiklerini iddia eden Akman, şunları kaydetti:

"06 Ekim tarihinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'imize geldi. Ziyaret programında ilk olarak Eskişehirli şehidimiz Uzman Çavuş Neşet Gök'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailemize baş sağlığı dileklerimizi ilettik, bu acıların bir daha yaşanmaması konusundaki temennilerimizi dile getirdik. Şehidimizin ailesi bu ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu acı haberi aldıkları ilk günden itibaren onları yalnız bırakmadığımız ve destek olduğumuz için teşekkürlerini iletti. Ziyaretimizin çıkışında AKP'nin bir mahalle sorumlusu olduğunu tespit ettiğimiz kişi, Genel Başkanımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni protesto ederek, HDP ile bir ittifak sürecinde olduğumuzu dile getirmiştir. Şehidimiz üzerinden yapılmaya çalışılan bu kötü siyaset anlayışıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. Geçmişten beri bizi PKK ile özdeşleştirmeye çalışan, PKK ile iş birliği içersinde olduğumuzu ifade eden anlayışı esas biz protesto ediyoruz. CHP hiçbir dönemde ne HDP ile ne PKK ile bir işbirliği yapmadı. HDP de Meclis'te temsil edilen bir parti. HDP'yi terör örgütü olarak görüyorsanız Meclis'te ne işi var? Bizler, PKK ile iş birliği yapan kim varsa onun karşısındayız ve karşısında da olacağız. HDP ile İmralı, Oslo, Dolmabahçe görüşmelerini kim yapmıştır? Habur'da PKK'lıları kahraman gibi karşılatanlar kimlerdir? Teröristler bu mayınları ne zaman döşedi, hangi valinin bilgisi var? Yerini, silahını bilen bizler değiliz. Dolayısıyla tüm bu açıklamalarımıza istinaden AKP'nin çözüm, bize göre ihanet sürecinin kronolojik sıralamasına bakmakta fayda görüyorum. Esas suçlunun kim olduğunu anlamak için bu ihanet sürecini yeniden hatırlamamızda fayda var. Bu ülkenin esas gündem maddesi, ekonomiden eğitime, toplumsal barıştan adalete kadar onarılması gereken birçok konu varken bu yaratılmaya çalışılan çirkin gündem hiçbir zaman kabul görmeyecektir. Bu yanlışları yapan ve esas sorumluları olan AKP zihniyeti; Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, Milli Mücadele kahramanımız İsmet İnönü'ye, milletvekillerimize asla laf uzatamaz."



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