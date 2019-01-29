CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Akçiçek'ten açıklama

Cemil ÖZDEMİR-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,() CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek polis merkezinde ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Akçiçek, "İlçe başkanlığımızda, yönetim kurulumuzda veya örgütümüzde olan bir kavga değildir, bir saldırıdır. Saldırıyı yapan şahıs, partimizden aday adaylığı başvurusu yapmış adaylaşamadığı içinde bu çirkin olayı azmettirmiştir. Şahsımıza değil partimize yönelik bir saldırıdır. Bununla ilgili gerekli şikayetlerimizi karakolda verdik. Yaralanan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla ilgili darp raporlarını aldık. Artık olay adliyede devam edecektir" dedi.

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