CHP'den Manisa'da alternatif 23 Nisan kutlaması

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - CHP Manisa İl Başkanlığı üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla alternatif tören yaparak, Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

CHP Manisa İl Başkanlığı'nca Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde, alternatif çelenk bırakma ve kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, partinin ilçe teşkilatı üyeleri ile Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin üyeleri katıldı. CHP İl Başkanı Semih Balaban, Milli Egemenlik Anıtı'na çelengi partili üyelerin çocuklarıyla birlikte bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan CHP'li Balaban, çocuklara ait bayramda siyasi konuşma yapmak istemediğini belirterek, "Bu ülkede çağdaşlaşma, aydınlanma, tam bağımsız Türkiye yolunda ilerleyen insanlar çoğunluktadır. CHP olarak her zaman Atatürk'ün çizdiği, çağdaş uygarlık yolunda ödün vermeden ilerleyeceğiz" dedi.

Çelenk sunma töreninin ardından CHP Manisa İl Başkanlığı'nca Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çocuklara özel kutlama programı düzenledi.



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