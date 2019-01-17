CHP'den devremülkte seçmen gösterilmesine suç duyurusu

BOLU'nun Mudurnu ilçesindeki Burj Al Babas şato tipi konutlar projesiyle gündeme gelen Sarot Termal Grup'un bir diğer projesi olan Taşkesti beldesindeki Sarot Termal Devremülk Evleri'nin geçici konaklama yeri olmasına rağmen 91 sabit seçmenin listede gösterilmesiyle ilgili CHP İl Başkanlığı Mudurnu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Ticaret Mahkemesi tarafından hakkında iflas kararı verilen Sarot Grup şirketin Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaptığı bir diğer proje olan Sarot Termal devre mülk evlerinde kayıtlı 91 seçmen olduğu ortaya çıktı. Mudurnu ilçesinde yalnızca Araplara satışı yapılan ve mimari yapısıyla tepki çeken 'Burj Al Babas' projesinin de sahibi olan Sarot Grup'a ait Sarot Termal devre mülk evlerinde 91 seçmen bulunması üzerine CHP Bolu İl Başkanlığı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, geçici ikametgah olarak kullanılan devremülk konutlarında sabit kayıtlı seçmenlerin bulunmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, şöyle dedi:

“Mudurnu'ya bağlı Taşkesti Beldesi Karacasumandıra Mahallesi seçmen listeleri incelendiğinde bu mahallenin toplam 281 seçmeninin bulunduğunu, kayıtlı 281 seçmenin ekli listede kimlik ve adres bilgileri yazılı 91 tanesinin 'Sarot Termal Devremülk Evleri Sokak' ta muhtelif kapı numaraları ile belirtilen adreslerde ikamet ediyor gibi gösterilerek seçmen kütüğüne kaydedildiğini tespit ettik. Söz konusu şahısların ikamet ediyor gibi gösterildiği adres olan Sarot Termal Devremülk Evleri, her bir bağımsız bölümün 14 günlük devreler halinde 26 kişiye satıldığı, bir yılda yaklaşık 10.400 ailenin geçici olarak konakladığı devre mülk niteliğinde bir tesistir. Bu tesiste 91 kişinin ikamet ediyor olması fiilen mümkün değildir. Söz konusu kişilerin birçoğunun devre mülk tesisi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu kişiler kayıtlı oldukları mahalleden kilometrelerce uzakta yaşamakta ve çalışmaktadırlar. Bir kısmı ise, bu tesiste işçi olarak çalışmakta, ancak seçmen listesinde yazılı adres dışındaki köy ve mahallerde ikamet edip, iş yerleri olan bu adrese iş yeri servisi ile gelip gitmektedirler. Haricen yaptığımız araştırmada, tesis yetkililerinin, bazı çalışanlarına baskı yaparak ikametgâh adreslerini gerçeğe aykırı olarak listede yazılı adresmiş gibi değiştirmelerini sağladığını öğrendik. Listede yazılı 91 seçmenin toplam 281 seçmeni olan köyde muhtar ve ihtiyar heyeti seçiminde, 1780 seçmeni olan beldede de belediye başkanı seçiminde etkili hatta belirleyici olacağı tartışmasızdır. Bu yüzden Mudurnu Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem partimizin ilçe başkanlığı hem de İYİ Parti Mudurnu ilçe başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunulmuştur. Bize göre ortada nüfus kanuna aykırılık yönünden bir sıkıntı vardır. Ayrıca adres bildirimi için bir belge ibraz edilmişse, belgede sahtecilik suçunun işlenmiş olması da ihtimal dâhilindedir. Konuyla ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz."

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