Cezaevinden talimatla haraç toplayan çeteye operasyon

BALIKESİR’in Havran ilçesi cezaevinde hükümlü iki kardeşten aldıkları talimatlarla ilçe esnafından haraç topladıkları öğrenilen 6 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Edremit Cumhuriyet Savcılığı’na bölge esnafından gelen şikayetlerde, bir çetenin, Havran ilçesinde cezaevinde hükümlü E.D. ve S.D. isimli kardeşlerden aldıkları talimatlarla haraç toplayıp, iş yerine molotofkokteyli atma, yağma, çek senet tahsilatı, iş yeri kurşunlama, ikamet kurşunlama, tehdit, hakaret suçlarını işlediği bildirildi. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheliler E.T. ve M.B.'nin adreslerini tespit etti. Ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.T. ve M.B. ile 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 boş senet ele geçirildi. Gözlatına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.



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