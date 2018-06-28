Ceylanpınar Belediye personeli sağlık taramasından geçti

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-Ceylanpınar Belediyesi personeline, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, sağlık taraması yapıldı. Solunum, işitme ve kan testinin yapıldığı sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.

Ceylanpınar Belediyesi "sağlıklı belediye, sağlıklı Ceylanpınar" sloganı ile daimi işçi statüsüne geçen personeline sağlık taraması yaptırdı. 6331 Sayılı İş Sağlığı ee Güvenliği Yasası kapsamında, rutin olarak yılda bir kez yapılması planlanan sağlık taraması özel bir firmanın sağlık ekibi tarafından yapıldı. Ceylanpınar Belediyesi’nde görevli personele belediye destek hizmetleri binası önüne kurulan mobil sağlık aracında, akciğer muayenesi, kalp grafisi, solunum fonksiyon testi, işitme testi yapıldı ve ayrıca kan örneği alındı.

Ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı sağlık taramasında elde edilecek sonuçlar, çeşitli testlerden geçirilen çalışanların sağlık takip dosyalarına işlenecek.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, hizmetin sağlıkla ilişkili olduğuna dikkat çekti. Altun, "Belediyemizde hizmet üreten işçi ve memur gibi tüm mesai arkadaşlarımızın Ceylanpınar'a hizmet sunarken sağlıklı koşullarda ve üretken olması bizim birinci önceliğimizdir. Bu tür sağlık taramalarını önemsiyoruz. Yapmış olduğumuz bu tür uygulamalarla hem çalışanlarımızın sağlığını hem de iş verimini gözetme imkanına sahip oluyoruz. Sağlıklı Belediye, Sağlıklı Ceylanpınar sloganı ile yürüttüğümüz bu sağlık taraması her yıl rutin olarak yapılmaktadır. Amacımız eğitimli ve sağlıklı personelimizle halkımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek. Halkımıza hizmetin aksamaması için özveri ile çalışan belediye personelimizin bilinçli ve sağlıklı olması önceliğimizdir. Hizmet verimliliği sağlıktan geçer. Sağlıklı yaşam, sağlıklı hizmettir" dedi.

FOTOĞRAFLI