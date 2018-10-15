Çevreci gelin ve damat davetlilere çam ve çınar tohumu dağıttı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ’de dünya evine giren çevreci çift Jiyan Güneç ve Menaf Özdil düğün davetiyelerinin içine ağaç tohumu koyarak dağıttı. Genç çift, "Gelecek nesiller için böyle bir başlangıç yapmak istedik. Eminiz ki Yüksekova bir gün çok daha yeşil olacak" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Biyoloji Öğretmeni Jiyan Güneç ile Tunceli'de Sosyolog olarak görev yapan Menaf Özdil farkındalık yaratmak ve örnek olmak amacıyla düğün davetiyelerinin içine 20 bin kızılçam, karaçam ve çınar tohumu koydu.

İlçedeki bir düğün salonunda dünya evine giren Biyoloji Öğretmeni Jiyan Güneç (25) ile Tunceli'de Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde Sosyolog olarak görev yapan Menaf Özdil (28), davetiyelerine koydukları ağaç tohumları ile gelenlere örnek oldu.

İlçe genelinde bin adet davetiye dağıttıklarını anlatan gelin Güneç, bu davetiylerin içine de yaklaşık 20 bin tohum bıraktıklarını, bunu farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanılır yeşil bir çevre bırakmak için yaptıklarını belirtti. Güneç, "Gelecek nesiller için biz böyle bir başlangıç yapmak istedik. Eminiz ki, bizden sonrakiler bizden çok daha iyisini yapacak ve Yüksekova bir gün çok daha yeşil olacak" dedi.

FİKİR GELİNDEN ÇIKTI

Büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan damat Özdil ise tohum dağıtma fikrinin geline ait olduğunu söyledi. Özdil, "Bu fikir bana da çok cazip geldi. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Önümüzdeki yıllar inşallah Yüksekova'da binlerce kızılçam, karaçam ve çınar ağacı olur" diye konuştu.



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