Çeşme'de oteller doldu, termal tercih sebebi oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - YENİ yıla eğlenerek girmek isteyenler İzmir'in turizm cenneti Çeşme ilçesinde otelleri doldurdu. Yazın 20 bin olan yatak sayısı kışın 10 bine düşen Çeşme'de termal oteller daha çok tercih edildi. Bu yılki sokak partilerine Alaçatı'nın yanı sıra Çeşme merkez de eklendi.

Yeni yılı eğlenerek karşılamak isteyenler programlarını yaptı. Otelciler ile eğlence mekanı sahipleri de yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Turizmin önemli merkezlerinden Çeşme'de de tüm hazırlıklar bitti, ilçe yeni yıl öncesinde misafirlerini beklemeye başladı. Yaz sezonunda 20 bin olan yatak kapasitesi kışın 10 bine düşen Çeşme'de yılbaşı öncesi otellerdeki doluluk turizmcinin yüzünü güldürdü. İlçedeki turizmciler adına açıklamalarda bulunan Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, yeni yılın ilk gününde de Çeşme'nin tercih edildiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Satışlar çok iyi gidiyor. Artık son odalarımız satılıyor. Bu hafta sonu itibariyle boş odamız kalmayacak. Bu arada hava durumu çok önemli. Uzak bölgelerden rezervasyon çok olmasa da İzmir ve Ege'den ciddi bir talep var. Otellerimiz tüm hazırlıklarını bitirdi. Termal otellere daha çok talep var. Butik otellere de yine ciddi talep var. Bunun yanı sıra Alaçatı sokaklarında yılbaşı kutlamaları bekliyoruz. Günübirlikçisinden otellerde konaklayanlara kadar herkesin Alaçatı sokaklarında buluşacağı düşüncesindeyiz. Yılbaşında dolulukla ilgili bir sorunumuz yok. Cıvıl cıvıl bir sezon bekliyoruz."

ALAÇATI VE ÇEŞME SOKAKLARI HAZIR

Yılbaşında sokak partisiyle öne çıkan Alaçatı Mahallesi'nde de hazırlıklar bitmek üzere. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç da, ilçeye gelenlere Alaçatı ve Çeşme merkezinde iki sokak partisi düzenleyeceklerini belirterek, "Çeşme'de bütün kafe, restoranlar ile konaklama yerleri tamamen doldu. Biz de sokak partisi yapıyoruz. Havanın da güzel olmasını bekliyoruz. Bizim tüm hazırlıklarımız tamam" dedi.

YÜZDE 100 DOLULUK

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler ise, 2018 yılında Türk ekonomisinin yıldızının turizm olduğunu vurgulayarak, "Türk turizmi hem cari açığın kapanmasında hem de istihdamda iyi bir yıl geçirdi. Bu ilgi 2019 yılında artarak devam ediyor. Şimdiden rezervasyonlar 2018 yılının çok üzerinde çıkıyor. 2019 yılında, 2023 yılında ulaşılması planlanan 50 milyon turist ve 50 milyar doların yakalanacağının işaretleri görülüyor. Yani 2023 hedeflerinin, 2019 yılında yakalayacağız gibi görünüyor. Yılbaşında ise tüm oteller yüzde 100 doluluğa yaklaştı. Uludağ gibi kayak merkezlerinin yanı sıra termal otellerin hepsinde yine şehir otelleri yılbaşı gecesi dolu gözüküyor. Bazı tesisler bunu üç gün satıyor. Bazıları iki gün satıyor. Şehir içi oteller bir gece satıyor. Fiyatlar son derece uygun. Kişi başı 150 TL'den başlıyor" dedi.



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