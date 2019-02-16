Cerattepe olaylarının yıl dönümünde basın açıklaması

ARTVİN'in Cerattepe bölgesinde yürütülen madencilik faaliyetlerine karşı çıkan bir grup, 3 yıl önceki olayların yıl dönümünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Artvin'de 16 Şubat 2016'da, maden şirketi araçlarının bölgeye gitmesini engelleyen gruba güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan olayların 3'üncü yıl dönümünde Yeşil Artvin Derneği üyeleri Halit Paşa Meydanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, konuşmasında Artvin halkının Cerattepe mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, "Hukuksal olarak halen 730 kişi ile başvurduğumuz Anayasa Mahkemesi'nde başvurumuz inceleniyor. Maden şirketinin 32 hektarlık alan için ÇED izni almış olmasına rağmen 240 hektarlık alanı kapsamına aldı. Rize İdare Mahkemesi'nde açmış olduğumuz dava ise 2018 yılı Aralık ayında sonuçlanmış olup bu yasa dışı izin verilmesi işleminin iptaline karar verilmiştir. Bu karar başından bu yana maden şirketinin ÇED izni alınan alanla yetinmeyeceği, bir kanser hücresi gibi yayılacağı ve bütün Artvin coğrafyasını işgal ederek bize yaşam alanı bırakmayacağı yönündeki söylediklerimizin ne kadar haklı olduğunu göstermesinin yanı sıra mücadelenin bitmediğini, mücadele edenlerin mutlaka kazanacağını, yaşam hakkı mücadelesinin kutsal bir mücadele olduğunu göstermesi açısından büyük önem taşımakta olup bütün halkımız için bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur" dedi.

Karahan, Cerattepe bölgesindeki su kaynaklarının maden şirketine verildiğini öne sürerek, pazartesi günü dava açacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından grup 'Artvin’de maden istemiyoruz’ sloganları atarak dağıldı.

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