Cerattepe'de, 22 hektarlık işletme izninin 240 hektara çıkarılmasına tepki

Adem GÜNGÖR/RİZE, () - ARTVİN'deki Cerattepe mevkisinde, madencilik faaliyeti için 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu' raporunda 22 hektar gösterilen alana verilen işletme izninin 240 hektara çıkarılmasına, yöre sakinleri tepki gösterdi. Cerattepe'deki madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yürüten Yeşil Artvin Derneği üyeleri, 240 hektar alan için verilen işletme izni kararının iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Yeşil Artvin Derneği'nin avukatı Bedrettin Kalın, "'ÇED olumlu' kararı 22 hektar, işletme izni 240 hektar. Böyle bir garabet olmaz" dedi.

Artvin'in Kafkasör Yaylası'ndaki Cerattepe mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı Yeşil Artvin Derneği üyelerinin hukuk mücadelesi sürüyor. Cerattepe'deki madencilik faaliyeti için 'ÇED olumlu' raporunda 22 hektar gösterilen alana verilen işletme izninin 240 hektara çıkarılması, yöre sakinleri arasında tepkilere neden oldu. Cerattepe'deki madencilik faaliyetlerine karşı mücadele veren Yeşil Artvin Derneği üyeleri, 240 hektar alan için verilen işletme izni kararının iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ve üyeleri, avukat Bedrettin Kalın ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın avukatları katıldı. Tarafların savunmalarının alınmasının ardından duruşma, ertelendi.

AVUKAT: HUKUKA AYKIRILIK VAR

Rize Adliyesi önünde açıklama yapan Yeşil Artvin Derneği'nin avukatı Bedrettin Kalın, maden şirketince 'ÇED olumlu' kararı alındıktan sonra ayrıca işletme izni alındığını söyledi. 'ÇED olumlu' kararında işletme izninin 22 hektarlık alanı kapsadığını belirten Kalın, "Oysa ki sonradan işletme izni, 240 hektar için verildi. Burada herkesin çok rahatlıkla anlayabileceği bir saçmalık ve hukuku aykırılık var. 'ÇED olumlu' kararı 22 hektar, işletme izni 240 hektar. Böyle bir garabet olmaz. Biz de bunu dava konusu yaptık" diye konuştu.

İşletme izni verilecek alan için de 'ÇED olumlu' kararının alınması gerektiğini kaydeden Kalın, "ÇED yönetmeliğinin 6'ncı maddesi bunu emrediyor. Dolayısıyla bu alan için bir 'ÇED olumlu' kararı almadan işletme izni verilmesi hukuka aykırıydı. Bizim halen güvendiğimiz elimizde olan bir mahkeme iptal kararı var. Ancak daha sonra bu iptal kararına karşı mahkeme dizayn edilip, bilirkişiler ayarlanarak, başka yerlerden başka baskılar yapılarak, başka bir mahkeme kararı alınmıştır. Bizim için hiçbir değeri ifade etmez. Dolayısıyla bugün bunları da anlattık" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 'ÇEVRE DAVASI' OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 2011 yılında, Cerattepe ve Genya dağındaki maden sahalarının ihale yoluyla ruhsatlandırılacağı duyuruldu. Bu alanlar, 17 Şubat 2012'de yapılan ihalede, Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayii A.Ş.'ye verildi. İhalenin iptali istemi ve ÇED raporu olmadan çalışmalara başlanıldığı gerekçesi ile 2012 yılında Rize İdare Mahkemesi'nde 2 ayrı dava açıldı. İhaleyle ilgili dava, reddedilirken, ÇED davasından iptal kararı çıktı. Özaltın A.Ş. tarafından ruhsat, 2013'te Cengiz Holding'e ait Eti Bakır A.Ş.'ye devredildi. Bakanlık tarafından ihale sürecinin ardından bölgedeki bakır madeni için 'ÇED olumlu' raporuna da onay verildi. Gelişme sonrası Artvinliler, 2013 yılında yeni hukuk mücadelesi başlattı. Yeşil Artvin Derneği'nce Rize İdare Mahkemesi'ne açılan davada mahkeme heyeti, 24 Aralık 2014 tarihinde 'ÇED olumlu' kararını iptal etti. Ardından firma yetkilileri, yeni ÇED başvurusunda bulununca 2 Haziran 2015'te tekrar 'ÇED olumlu' kararı verildi. Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde 751 kişi ile 61 avukat, 8 Temmuz 2015'te, Rize İdare Mahkemesi'ne 'ÇED olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türkiye'nin en büyük 'çevre davası'nı açtı.

TEPKİLERE RAĞMEN MADENCİLİĞE BAŞLANDI

Eti Bakır A.Ş. tarafından ÇED raporuyla ilgili verilen yargı kararı olmaması nedeniyle Artvin Valiliği'ne başvurularak, 16 Şubat 2016'da iş makinelerinin Cerattepe Bölgesi'ne çıkarılması istendi. Artvin halkı, araçlarıyla yola kurdukları barikatlarla iş makinelerinin bölgeye çıkarılmasına izin vermedi. Polis ve jandarmanın biber gazı, cop ve plastik mermi kullanarak, yaptığı müdahalenin ardından iş makineleri, 2 gün sonra Cerattepe Bölgesi'ne çıkarıldı. Olayların büyümesi üzerine Artvinli heyet ile Ankara'da görüşen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, hukuki süreç sona erene kadar Cerattepe'de çalışma yapılmaması yönünde talimat verdi. Geçen yılın Temmuz ayında Rize İdare Mahkemesi'nce verilen 'Madencilik yapılabilir' kararı, Danıştay tarafından onaylanınca bölgede madencilik faaliyetlerine başlandı.

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