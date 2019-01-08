Cep telefonu için topraktan gramofon yaptı

Hande NAYMAN/İZMİR, () - İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan, 40 yıllık çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, cep telefonları için topraktan gramofon üretti. Gramofon, müzik dinlemek için cep telefonu haznesine yerleştirildiğinde hoparlör etkisi oluşturuyor. Topraktan yapılan ve cep telefonları için üretilen gramofonlar, boyutlarına göre 70, 90 ve 150 TL'den satışa sunuluyor.

Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, cep telefonları için tamamı ilçeye özgü kırmızı topraktan gramofon imal etti. Gramofon, zevk ve beğeniye göre farklı renklerde satışa sunulmaya da başlandı. Topraktan gramofonun patentini alan Taşhomcu, "Cep telefonundan müzik dinlemek istediğinizde cihazınızı gramofonun haznesine yerleştiriyorsunuz ve sanki hoparlörden müzik geliyormuş gibi eseri dinleme fırsatı buluyorsunuz. Şu anda ürünün patentini aldım, böylelikle Türkiye'de ilk ve tek toprak gramofon üreticisi oldum" dedi.

'6- 7 AY ÜZERİNDE ÇALIŞTIM'

Toprak gramofonun üretimine yaklaşık 2 ay önce başladığını anlatan Ahmet Taşhomcu, "Bir gün atölyemde telefonu huni şeklinde uzun bir saksıya koydum. Telefonun yankı yaptığını fark ettim. Müthiş bir ses reaksiyonu oldu ve bunun üzerine düşünerek yaklaşık 6- 7 ay çalıştım. Gramofonun alt kısmını balinaların kuyruklarına benzettim. Şu an Türkiye'de bunu tek yapan kişi benim ve patentini de aldım. Gramofonun müthiş bir ses sistemi var. Örneğin; bir evde salona konulduğunda mutfaktan rahatlıkla dinlenebiliyor. Gramofonu Kaymakamlık ve İzmir Ticaret Odası'na da hediye ettik. Ben Cumhurbaşkanı'mıza da hediye etmek istiyorum; çünkü çok farklı ve orijinal bir şey. Bir vazo veya çömlekten farklı. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, toprak gramofona müthiş bir ilgi gösterdi. Bunu bütün bürokratlara götürdü. Gramofon; Mustafa Denizli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlere hediye edildi. Dolayısıyla Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in büyük katkısı oldu" diye konuştu.

950 DERECEDE 10 SAAT PİŞİRİLİYOR

Gramofonun iki parça halinde yapıldığını ve yapımının da zor olduğunu dile getiren Taşhomcu, "Çok emek ve zaman harcamak gereken bir iş. Öncelikle 1 gün boyunca oda sıcaklığında bekletiliyor. Daha sonra 2 gün güneşte kurumaya bırakılıyor. 2 günün sonunda ise 950 derecelik fırında 10 saat boyunca pişiriliyor. Öncelikle ılık ateş daha sonra hızlı ateş uygulanıyor; çünkü toprak hızlı soğur ve hızlı ısınır. Gramofonun üzerinde oluşturduğum dalgalanmalar sesin yankılanmasını ve hareket kazanmasını sağlıyor. Farklı tekniklerle eskitme boya uyguluyorum. Günde ortalama 5 gramofon yapıyorum. Şu anda küçük boy 70 TL, orta boy 90 TL, büyük boy 150 TL'den satılıyor. Bundan sonraki süreçte büyük firmalarla anlaşarak gramofonu daha geniş kitlelere tanıtmak istiyorum. Üzerinde çini deseni şeklinde motifler oluşturmayı planlıyorum" dedi.

İÇİNDEN SU DÖKÜLMEYEN TESTİ DE YAPTI

Yeni ve farklı tasarımlar üretmeye çalıştığını da anlatan Ahmet Taşhomcu, "İşinizi severseniz birtakım icatlar yapabilirsiniz. İçine su döküp, ters çevirdiğinizde yere su dökülmeyen testiyi de ben yaptım. Hem üstten hem alttan su koyabiliyorsunuz ama su yere dökülmüyor. Bunun tasarımını uzun süre düşünerek oluşturdum. Bu çalışmam da oldukça ilgi gördü ve uluslararası platformlarda da sergiledim. Yatağa başımı koyduğum zaman 'Farklı ne yapabilirim' diye düşünürdüm. Ben toprağa bakıp, toprağın iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunu anlarım. Toprak iyi bir insan gibidir, ateşe dayanır, suya direnir, hayatla sınanır, hayattan aldığını hayata verir. İşte toprak budur" diye konuştu.

ULUSLARARASI BAŞARILAR ELDE ETMİŞTİ

Öte yandan daha önce 2004 yılında düzenlenen 'Uluslararası Çömlek Yarışması'nda dünya ikincisi olan Ahmet Başhomcu, 2016'da Rusya'nın Novosibirsk kentinde düzenlenen yarışmada da 20 ülkeden 40 rakibini geride bırakıp, hem birincilik hem de onur ödülü aldı.

Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmek üzere dev çömlek hazırlığı içinde olduğunu da kaydetti.

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