Cem Karaca'nın vasiyetini yerine getirdiğini açıkladı

ANADOLU Rock müziğinin kurucularından olan Cem Karaca, vefatının 15'inci yılında Esenler Belediyesi'nin düzenlediği özel bir etkinlikle anıldı. Programa katılan ve Cem Karaca'yı sahnelere ilk çıkaran İlham Gencer Cem Karaca'nın vasiyetini yerine getirdiğini söyledi.Türk rock müziği sanatçısı ve aynı zamanda besteci, tiyatrocu ve sinema oyuncusu da olan Cem Karaca için Esenler'de, "Cem Karaca'ya Saygı Gecesi" programı düzenlendi.Programda, caz piyanisti ve Cem Karaca'yı sahnelere ilk çıkaran İlham Gencer, Cem Karaca ile ilgili mini bir söyleşi yaptı. Söyleşi sonrası Emrah Karaca ve Cahit Berkay'ın da grup üyesi olduğu Moğollar'ın sahne aldığı bir konser düzenlendi. Konserde Moğollar Cem Karaca'nın en sevilen şarkılarını seslendirdi.Kadir Topbaş Kültür Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen "Cem Karaca'ya Saygı Gecesi"ne Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

“CEM KARACA'NIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİM"

Programa katılan ve Cem Karaca'yı sahnelere ilk çıkaran İlham Gencer Cem Karaca ile geçen anılarını anlattı. İlham Gencer, "Ajda Pekkan, Emel Sayın, Cem Karaca, Metin Ersoy gibi birçok sanatçıyı sahnelere taşıdım. Cem Karaca ile Savaş Ay'ın programında bir araya geldik. Bana vasiyet etti. Hocam ben öldüğüm zaman beni camide sakın alkışlatmayın. Ben de ona dedim ki ben senden önce ölürsem sen de beni alkışlatma. Vasiyetini yerine getirdim. Mezarlıkta alkışlıyorlardı ben kestirdim alkışı. Vasiyeti var dedim. Nur içinde yatsın" dedi.

CAHİT BERKAY: CEM KARACA'YI ÖZLÜYORUM

Uzun yıllar Cem Karaca ile çalışan Cahit Berkay da, "Her şeyden önce özlediğimi söyleyebilirim. Çalışmanın ötesinde biz onunla çok iyi arkadaştık. Çoğu insan Cem Karaca'yı çok ciddi ve asık suratlı olarak biliyor. Hâlbuki tam tersine dünyanın en matrak insanlarından biriydi. Cem Karaca'yı özlüyorum, hüzünlendim" ifadelerini kullandı.



“İNSANLAR BABAMIN ŞARKILARINI UNUTMUYOR"

Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca da, "O dönemde müzik yapmış ve sanatın içinde bulunmuş insanlar unutulmuyor. Şarkılarında hala yaşıyor. Benim babamla ilgili en büyük övünç kaynağım bu insanların babamın şarkılarını unutmaması ve Cem Karaca isminin yaşayacak olması beni biraz hafifletiyor. Çünkü artık acı özleme dönüştü" dedi.

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