Çelikhan’a çok amaçlı kültür merkezi

Selim SONKAYA/ÇELİKHA(Adıyaman), ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde çok amaçlı kültür merkezi yapına başlandı.

Çelikhan’da uzun süre hizmet veren eski belediye yıkılmasının ardından yerine çok amaçlı kültür merkezi yapılması kararlaştırıldı. Yapımına başlanan alanın 460 metre kare alan üzerine kurulduğunu ve 4 katlı olacağını belirten Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, “460 metre kare alan üzerinde 4 katlı binanın temeli atılarak birinci katın betonu döküldü. Yapılacak olan binanın çok amaçlı salon, düğün, muhtarlık ve belediye hizmeti adı altında kullanılacaktır. Belediye hizmet çatısı altında halkımıza hizmet etmekten büyük onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI