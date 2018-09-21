Çelikhan'da yüzen adaların sayısı 80'e çıktı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde bulunan yüzen adaların sayısı, suyun debisinin düşmesiyle 30'dan 80'e çıktı.

Çelikhan Çat Barajı Petelik mevkiinde bulunan yüzen adalar olarak bilinen 3 bin yılda oluşumunu tamamlayan, bitkilerin kılcal köklerinden oluşan 3 metre ve 5 metre boyunda, 100 ile 1000 metrekare genişliğinde olan yüzen adaların sayısı 30 iken, suyun debisi düşünce 80'e çıktı. Bölge sakinleri, fotoğraf severlerin uğrak noktası haline gelen yüzen adaların turizme kazandırılmasını istedi.

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