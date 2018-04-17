Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı //Ek bilgilerle

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() İSTANBUL Narkotik Polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy'deki operasyonda aralarında geçtiğimiz günlerde Narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddesinin firarisi uyuşturucu barano M.Y ile birlikte 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:30 sıralarında Çekmeköy'de 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda polis helikopteri havadan, özel harekat timleri de karadan yoğun güvenlik önlemleri aldı.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çekmeköy'de bir adrese yapılan baskında içeri giren Özel Harekat Timleri, şüphelileri etkisiz hale getirdikten sonra çevre güvenliği aldı.



GÜVERCİN KULÜBESİNDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ

Evde yapılan aramalardan sonra, Özel Harekat Tİmleri evin önünde bulunan kulübenin kapısını açtı. Güvercinler için yapılan kulübede yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirdi.



UYUŞTURU BARONU GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, geçtiğimiz günlerde Narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddesinin firarisi uyuşturucu barano M.Y'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

