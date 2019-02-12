Çekmeköy'de kaza kırım ekibinin çalışması havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İstanbul - ÇEKMEKÖY'de düşen helikopterde inceleme yapan kaza kırım ekibinin çalışmaları havadan fotoğraflandı. Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına dün akşam 18.51'de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazında incelemeler sürerken, bölgeye kaza kırım ekipleri de ulaştı. Saat 11.20'de olay yerine gelen kaza kırım ekibi, helikopter enkazında incelemelere başladı. Ekibin incelemelerinin ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi. Ekibin çalışması havadan da fotoğraflandı.

