Çavuşoğlu, yeni süreç görüşmeleri için KKTC'de

TÜRKİYE Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda gelecek dönemde atılabilecek adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Bakın Mevlüt Çavuşoğlu'nu Ercan Havalimanı'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve diğer yetkililer karşıladı. Çavuşoğlu'nun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geleceği, daha sonra da Meclis'teki siyasi partilerin temsilcilerinin de yer alacağı toplantıya katılacağı belirtildi.



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