Çavuşoğlu, yeni süreç görüşmeleri için KKTC'de (2)

ÇAVUŞOĞLU, AKINCI İLE BİR ARAYA GELDİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, saat 15.00'te de Meclis'teki siyasi partilerin katılacağı toplantıya...