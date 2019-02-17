Çavuşoğlu: Kurdukları ittifakın içinde PKK var (3)

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA TERÖRİSTLER YA TEMİZLENECEK YA DA TEMİZLEYECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesi'nde, partisinin 'Mahalle Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her partinin istediği partiyle ittifak kurabileceğine değindi. Çavuşoğlu, "Bizim karşı olduğumuz ve kabullenemediğimiz tek şey, terör örgütü PKK'nın ittifakın içinde olmasıdır. Terör örgütlerinin ittifakın içinde olmasıdır, biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu CHP'li ve İYİ Partili kardeşlerimiz de çok net bir şekilde görüyor ve tepkilerini koyuyor" dedi.

Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizleneceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şimdi tüm sorunları çözüyoruz. Yeri geldiği zaman dik duruşumuzu gösteriyor, ama sorunu çözmek için de aklıselim davranarak konulara hakim oluyoruz. Bu özgüvenden kaynaklanıyor. Artık millet ve Türkiye Cumhuriyeti olarak özgüvenimizi yeniden kazandık. Kimsenin karşısında ezik değiliz, kimseye de muhtaç değiliz. Geçmişte Irak'a girerdik, 'çekilin' derlerdi, çekilirdik. Ama şimdi 'girmeyin' dedikleri Afrin'e giriyoruz, 'giremezsiniz' dedikleri Fırat Kalkanı bölgesine giriyoruz. PKK, YPG, DAEŞ, ne kadar terörist varsa hepsini temizliyoruz. Fırat'ın doğusunda 'Yapma, etme' diye kimin ne dediği bizi ilgilendirmez. Buradan bu teröristler ya temizlenecek ya da temizleyeceğiz. Başka çaresi yok. Eskiden sahada kazanıp masada kaybediyorduk. Artık masada da kaybetme devri bitti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti olmasa Kudüs'ü kimse savunmaz. Batılı ülkeler, ABD ve İsrail 'Şunu diyecek' diye tir tir titreyen bazı ülkelerin Kudüs'ü savunması mümkün değil. Onların böyle bir derdi de yoktur."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elmalı ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde Salur Mahallesi'nde mahalle toplantısına katıldı. Burada da vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, bölgedeki yatırımları anlattı.

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