Çavuşoğlu'dan BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için komisyon kurulmasını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ya da İnsan Hakları Komiserinin gerçekleştirebileceğini belirtti. Çavuşoğlu, "2 gün önce bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da Wasghinton'da bu konuyu konuştuk. Önümüzdeki günlerde bazı ülkelerle bu başvuruyu yapacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Varsak-Otogar hattı arasındaki tramvayın deneme sürüşüne katıldı. Vatman koltuğuna oturan Çavuşoğlu, 11 kilometrelik hatta sürüş yaptı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik BM raportörünün açıklamasını değerlendirdi. Çavuşoğlu, raportörün ön bilgi toplamak için Türkiye'ye geldiğini ve ilgili makamlarla görüştüğünü söyledi.

'MAALESEF İHTİMAL DAHİLİNDE GÖRMÜYORUZ'

Raportörün yanında uzman ekiplerin yer aldığını anlatan Çavuşoğlu, ekibin Dışişleri ve Adalet bakanlıkları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT ile görüştüğünü açıkladı. Soruşturma sürecinde elde ettikleri bilgileri ekiple paylaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Heyet resmi soruşturma için değil ön bilgi toplamak için gelmişti. Bundan sonraki süreçte BM'nin ya cinayetin aydınlatılması için komisyon kurması gerekiyor ya da BM soruşturması bekleniyor. BM soruşturması için Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkması gerekiyor. Bunu maalesef ihtimal dahilinde görmüyoruz bazı ülkelerin tutumu nedeniyle" diye konuştu.

'BM'NİN İNİSİYATİF ALMASI EN İSABETLİ YOL'

Cemal Kaşıkçı cinayetinde gerçeklerin aydınlatılması için komisyon kurulmasını BM Genel Sekterinin kendisinin ya da İnsan Hakları Komiserinin gerçekleştirilebileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "2 gün önce bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da Wasghinton'da bu konuyu konuştuk. Önümüzdeki günlerde bazı ülkelerle bu başvuruyu yapacağız. Çünkü bugüne kadar cevaplanmamış sorular var. Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülüp cesedinin parçalandığını Suudi Arabistan da itiraf etti. Ama cesedin nerede olduğunu henüz bilmiyorum. Ailesinin bilme hakkı var. Herkesin, bu cinayetin arkasında kim var, talimatı kim verdi konusunda tahminleri var ama bu konuda Suudi Arabistan tarafından net bir cevap alamadık. Türkiye'de yerel iş birlikçilerin olduğunu itiraf ettiler. Fakat bu kişilerle ilgili bize ulaşmış henüz bir bilgi yok. Türkiye elindeki bilgileri uluslararası camia ile paylaştığı gibi Suudi Arabistan ile de paylaştı. Bunun karşılığında Suudiler'den bilgi alamadık. Bu gerçekler ışığında BM'nin inisiyatif alması en isabetli yol alacaktır. Raportörün bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor" diye konuştu.

AİHM'İN HENDEK KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) başvurular üzerine 2015- 2016 yıllarındaki hendek olayları sırasında yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul etmemesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Bu karar kesindir. Çukur eylemleri döneminde yürüttüğümüz operasyonlar ve tedbirler, sivil insanların zarar görmemesi içindi. Teröristler sivilleri canlı kalkan olarak da kullandı. Bunların AİHM'e yaptığı başvuru oy birliğiyle reddedildi. Bu ayrıca mahkemenin 'Türkiye'de etkin bir hukuk yolu vardır, oraya da gitmelisin' şeklindeki yorumu Türkiye'de etkin iç hukuk yolunun tükenmediğinin göstergesidir. Buna benzer 30'dan fazla dava vardı. Diğer başvurulara emsal teşkil edecek bir karardır. Teröristlerin ve onların destekçilerinin yaptığı bu başvurular reddedilmiş oldu."



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