Çavuşoğlu: Barzani, bir daha böyle olaya izin vermeyeceklerini söyledi (1)

ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Kuzey Irak'ta PKK yuvalanmasına yönelik çok başarılı operasyonlar yaptığını belirterek, "Bundan rahatsız olmaya başladılar, iyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler var. Dün akşam Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüm. Gerekli tedbirleri aldıklarını söylediler. Bir daha böyle bir olaya bölgede izin vermeyeceklerini söylediler" dedi.