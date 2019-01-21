Çatıdan düşüp yaralanan kişi, 8 saatte hastaneye ulaştırıldı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde evinin çatısında biriken karı temizlerken düşüp yaralanan Şükrü Keser'e (77), yollar kar nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekipleri 8 saatte ulaşabildi. Hastaneye kaldırılan Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Hafik ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Kızılcaören köyünün Sarımsaklı mezrasında yaşayan Şükür Keser, evinin çatısında biriken karları temizlerken dengesini kaybedip, düştü. Yaralanan Keser için yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Devlet Hastanesi'nden bir ambulans, mezraya gitmek için yola çıktı. Ancak ambulans karla kaplı mezra yolunda mahsur kaldı. Bölgeye İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi.Ekiplerin açtığı yolda güçlükle ilerleyen ambulans, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından mezraya ulaşabildi. Keser'in evinin bulunduğu yere ambulans çıkamayınca sağlık ekipleri yaklaşık 2 kilometrelik yolu da yürüyerek aştı. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede Keser'in üzerinde bulunduğu sedye, karda kaydırılarak ambulansa kadar taşındı. Ekiplerin 8 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının ardından Keser, ilk müdahalesi yapılmak üzere Hafik Hacı Esma Kocacık Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Şükrü Keser, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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