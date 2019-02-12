ÇANKIRI'DA ARTÇI ŞOK
Çankırı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.23’te merkez üssü Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden artçı şokun büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.
Çankırı 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)
ÇANKIRI'DA ARTÇI ŞOK Çankırı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.23’te merkez üssü Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Kandilli...
ÇANKIRI'DA ARTÇI ŞOK
YORUM EKLE