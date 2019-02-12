Çankırı 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)

ÇANKIRI'DA ARTÇI ŞOK

Çankırı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.23’te merkez üssü Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden artçı şokun büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.