Çankırı 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)

ÇANKIRI'DA ARTÇI ŞOK  Çankırı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.23’te merkez üssü Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Kandilli...

Çankırı 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)

ÇANKIRI'DA ARTÇI ŞOK 
Çankırı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.23’te merkez üssü Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden artçı şokun büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

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