Çanakkale Savaşı'nda öğretmen ve öğrencileri şehit olan okul 'şeref madalyası' istiyor

ÇANAKKALE Savaşında yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmeni şehit olan Yozgat Lisesi'ne, şeref madalyası verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit tarafından 1895 yılında yaptırılan ve o zamanki adı Yozgat Mekteb-i Sultani olan okulun öğrenci ve öğretmenleri, 1914 yılında seferberlik ilan edilince, Çanakkale Savaşı'na katıldı. O dönem öğretmen ve öğrencileri cephede şehit olan okul, 3 yıl mezun veremedi. Şehit olan öğretmen ve öğrencilerin anısını yaşatmak amacıyla TBMM tarafından Yozgat Lisesi'ne Devlet Şeref Madalyası verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

'LİSEMİZİN 200'DEN FAZLA ŞEHİDİ VAR'

Tarihi lise önünde başlatılan kampanyaya öğrenciler imza atmak için uzun kuyruk oluşturdu. İmza kampanyası tertip komitesi üyesi Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Yozgat Lisesi'nin öğrencilerinin 1914 yılında seferberlik ilanı ile birlikte gönüllü olarak silah altına girdiğini söyledi. Silah altına alınan öğretmenlerin subay olarak, öğrencilerin yedek subay olarak Çanakkale Savaşı'nda düşmana karşı mücadele ettiklerini anlatan Karaca, "Lisemizin 200'den fazla şehidi var. Biz istedik ki; Yozgat Lisesi'nin bu kahramanlığı madalya ile onurlandırılsın ve şehitlerimizin adı unutulmasın. Yozgat Lisesi'ne verilen bu şeref madalyası, şehitlerimizin Yozgat'taki abidesi olacaktır" dedi.

Karaca, imza kampanyasının Cumhuriyet Meydanı'nda 4 gün süreceğini ifade ederek, "TBMM'den ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan Yozgat Lisesi'ne şeref madalyası verilmesini istiyoruz. Hedefimiz 10 bin imza toplamak. 18 Mart'ta Yozgat Lisesi'ne şeref madalyası verilmesini ve burada da bütün Yozgat Lisesi'nden mezun olan kişileri davet ederek Yozgat'ta bir şölen düzenlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



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