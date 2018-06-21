Çanakkale'de zeytinlikte saklanan 20 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 20 kaçak göçmen zeytinlikler arasında saklanırken, jandarma tarafından yakalandı.

Ayvacık'ta bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kozlu köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen saklandıkları zeytinlikte yakalandı. Minibüs vasıtasıyla Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.



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