Çanakkale'de Uluslararası Barış Turnuvası tamamlandı

Mehmet ANDAÇ / ÇANAKKALE () - Çanakkale’de 11’inci Uluslararası Barış Turnuvası voleybol müsabakaları Anafartalar Spor Salonu'nda bugün oynanan Fenerbahçe - Targoviste ve Çanakkale Belediyespor - Nilüfer Belediyespor maçları ile tamamlandı.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Barış Turnuvası'na Çanakkale Belediyespor, Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor’un yanı sıra Romanya’dan Targoviste kadın voleybol takımı katıldı.

Anafartalar Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde Fenerbahçe-Targoviste ve Çanakkale Belediyespor - Nilüfer Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Günün ilk karşılaşması Fenerbahçe - Targoviste saat 13.00'te başladı. Karşılaşma 25-16, 18-25, 25-13, 25-20 'lik setlerle Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Çanakkale Belediyespor - Nilüfer Belediyespor maçı öncesinde turnuvaya katılan takımların kaptanlarına kulüp yöneticileri tarafından plaket takdiminde bulunurken, sporculara çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra oyuncular toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turnuvanın son karşılaşması olan Çanakkale Belediyespor - Nilüfer Belediyespor maçı saat 15.30'da başladı. Karşılaşmada Nilüfer Belediyespor, 25-20, 15-25, 25-17 ve 25-23'lük setlerle Çanakkale Belediyespor karşısında 3-1 galip geldi.

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