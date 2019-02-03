Çanakkale'de otomobil dereye uçtu iddiası (2)

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince sualtı kontrolleri gerçekleştirildi. Gece görüş özellikli drone ile bölgede tarama faaliyeti yürütüldü.

Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz da olay yerinde çalışmaları koordine etti.

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