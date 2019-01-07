Çanakkale'de okullara kar tatili (2)

YENİCE'DE DE OKULLAR TATİL

Çanakkale'de okulların kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildiği Biga ve Ayvacık ilçelerinin ardından Yenice ilçesinde de eğitime ara verildiği açıklandı. Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Müdürlüğümüze bağlı ilk ve orta dereceli okullarımız 7 Ocak Pazartesi günü, bugün 1 gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararı ile tatil edilmiştir" denildi.