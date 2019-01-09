Çanakkale'de makine dairesinde yangın çıkan gemi, demirli bekliyor

ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçerken makine dairesinde çıkan yangın kendi sistemleri ile söndürülen Ro-Ro gemisi, Liman Başkanlığı'nca hazırlanacak rapor için Lapseki ilçesi Suluca mevkii açıklarında demirli bekliyor.Çanakkale Boğazı’nın Lapseki ilçesi Suluca mevkii açıklarında dün saat 22.30 sıralarında Yunanistan’dan Yalova’ya içinde 242 TIR ile birlikte giden Türk bayraklı 193 metre uzunluğundaki ‘QEZBAN’ adlı Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. Gemidekiler kendi söndürme sistemlerini devreye sokarak yangını söndürdü. Halen bölgede demirli olan geminin yanında, emniyet amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün ‘Türkeli’ adlı römorkörü bekliyor.Gemide çıkan yangın ile ilgili Çanakkale Liman Başkanlığı’nca rapor hazırlanacağı, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından da durumunun belli olacağı öğrenildi.

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