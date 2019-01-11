TÜRKİYE Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı tarafından, Çanakkale’de 'İklim Değişikliği ve Tarım Paneli' düzenledi. Panelde, iklim değişikliğinin Çanakkale’nin ve Kaz Dağı’nın doğal varlıklarına ve tarım alanlarına etkisi değerlendirildi.Bir otelde gerçekleşen panele, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Yönetim Kurulu Üyeleri Pervin Olgun, Canan Barut, Genel Müdür Oben Akyol, Genel Merkez çalışanları, Çanakkale İl Temsilcisi Ali Dereli, İlçe Sorumluları, Mahalle Sorumluları, Genç TEMA Başkanları ve gönüllüler katıldı.NÜFUSUN YÜZDE 50'YE YAKINI TARIMDAN GEÇİNİYORPanelin açılış konuşmasını yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Çanakkale'nin, iki kıta üzerindeki konumu, denizleri, boğazı, adaları ve Kaz Dağı ile eşsiz bir coğrafyada yer aldığını söyledi. Çanakkale’nin yüzde 54’ünün ormanlarla kaplı olduğunu ve bu özelliğiyle Türkiye’de orman varlığı en zengin olan iller arasında bulunduğunu belirten Ataç, "Kaz Dağı’nın yüzde 80’i ve Kaz Dağı Ulusal Parkı’nın bir bölümü il sınırları içindedir. Kaz Dağı dünyada bütünlüğü korunan önemli orman alanlarından ve dağ ekosistemlerinden biridir. Kaz Dağı ve yöresi aynı zamanda Biga Yarımadası’nın en önemli su kaynaklarını besliyor. Yaban hayatı için önemli bir yaşam alanıdır. Çanakkale önemli bir orman kenti olmanın yanı sıra, tarımsal faaliyetler bakımından da büyük önem taşıyor. Nüfusun halen yüzde 50’ye yakın bir bölümü doğrudan ya da dolaylı olarak tarımla ilgileniyor ve geçimini tarımdan sağlıyor. Çanakkale tarımda buğdaydan narenciyeye kadar ürün çeşitliliği açısından Türkiye’nin en zengin illeri arasında yer alıyor. Ürettiği tarımsal ürünlerle, et ve süt ürünleriyle Türkiye’nin önemli ölçüde ihtiyacını karşılıyor. Tüm bu hizmetler göz önünde bulundurulduğunda Çanakkale’nin doğasını ve tarım alanlarını hep birlikte korumamız gerekiyor" dedi.Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale’de tarım sektörünün durumu ve Çanakkale’nin tarımsal potansiyeli sunumu ile katılımcıları bilgilendirdi.TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ise iklim değişikliğinin bölgeye ve Türkiye’ye etkilerini, çözüm önerileri ile aktardı. Türkeş, dünyada ve Türkiye’de önemli iklim değişikliklerinin gözlendiğini belirtti. Türkeş, başta hava sıcaklıklarının yükselmesi, şiddetli yağışların ve kuraklıkların sıklığının artması, hidrolojik döngünün kuvvetlenmesi, orman yangınlarının sıklıklarının ve etki alanlarının genişlemesi gibi önemli etkilerin gelecekte daha da kuvvetleneceğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Çanakkale yöresi ve Biga Yarımadası’nın da içinde yer aldığı Akdeniz iklim tipinin egemen olduğu alanlarda iklim değişikliğinin etkileri başta tarımsal üretimin azalması ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi olmak üzere ciddi boyutlara ulaşacaktır. Tüm bunları önlemek için fosil yakıtların yakılması, ulaştırma, konut, sanayi ve tarım sektörlerinden kaynaklanan sera gazlarının günümüze göre 2030 yılında en az yüzde 50 oranında azaltılması gerekiyor."Çiftçi Tanfer Dinler de, iklim değişikliğinin tarıma etkisini sorun ve çözüm önerileri ile sundu.Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri Ltd. Şti. (TABİT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sosyal Girişimci Tülin Akın ise tarımda gelişen teknolojiler ve fırsatlardan bahsettiği bir sunum gerçekleştirerek, tarımda akıllı teknolojilerin iş yükünü azaltıp verimi artırırken, doğal yaşamı da koruyabileceğinden söz etti.Panel, soru-cevap bölümüyle son buldu.

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