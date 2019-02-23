Çanakkale'de etkili kar yağışı (2)

LAPSEKİ-ÇANAKKALE KARAYOLUNDA YOĞUM KAR YAĞIŞI

Çanakkale'nin büyük bölümünde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri durmaksızın kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Lapseki-Çanakkale karayolunda asfalt karla kaplanırken, eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığı buzlanmaya da neden oluyor. Karayolları ekipleri ara vermeden yaptıkları tuzlama ve kar küreme çalışması ile yolu açık tutmaya çalışıyor. Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri ise, güzergahta devriye görevi yapıyor. Fırtına, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen Lapseki-Çanakkale karayolunda bazı kavşaklarda trafik polisleri hem karayolu ekiplerinin çalışmasını yönlendiriyor hem de sürücüleri yavaş seyretmeleri konusunda uyarıyor.

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