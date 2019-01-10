Çanakkale'de, 'Bir Diriliş Destanı Çanakkale' konseri

ÇANAKKALE'de, Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle 'Bir Diriliş Destanı Çanakkale' adlı Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İçdaş Kongre Merkezi’nde, Gelibolu Yarımadası'nın tahliyesinin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle, 'Bir Diriliş Destanı Çanakkale' adlı Türk Halk Müziği konseri düzenledi. Konseri, Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.​Konseri, ellerinde Türk bayraklarıyla izleyen vatandaşlar, başta Çanakkale ve 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere tüm şehitleri türkülerle andı.

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