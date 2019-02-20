BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI
Çanakkale'de, saat 11.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı, saat 15.30'da gemi geçişlerine yeniden açıldı.
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI Çanakkale'de, saat 11.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı, saat 15.30'da gemi geçişlerine yeniden açıldı.
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI
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