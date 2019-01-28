TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ BAŞLADI
Çanakkale'de, sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılan boğaz, tekrar açıldı. Saat 09.30'da yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 12.45'te kuzey yönlü, saat 13.00'te ise güney yönlü olarak sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)
TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ BAŞLADI Çanakkale'de, sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılan boğaz, tekrar açıldı. Saat 09.30'da yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine...
TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ BAŞLADI
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