Çanakkale Boğazı'ndan Rus askeri kargo gemisi geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.Marmara Denizi'nden bugün saat 12.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 14.20'de, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazılı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçen gemi, 36 millik boğaz geçişini tamamladıktan sonra yoluna devam etti. Boğazda askeri kargo gemisine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Gemi Akdeniz'e doğru yol aldı.

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