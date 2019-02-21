BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI
Çanakkale'de, saat 05.00'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı, saat 10.45'de gemi geçişlerine yeniden açıldı.
Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerine sis engeli (2)
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI Çanakkale'de, saat 05.00'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı, saat 10.45'de gemi geçişlerine yeniden açıldı.
BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI
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