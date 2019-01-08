'Can dostlar' için mama dağıtıtılar

BURSA'nın Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Topluluğu, hayvanları beslemeleri için vatandaşlara mama dağıttı.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, soğuk kış aylarında yaşam şartları zorlaşan hayvanların beslenmelerine yardımcı olmak için çalışmalarını artırdı. Bu konuda duyarlılığı yükseltmek amacıyla Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Topluluğu (ULUVET) Görükle’deki Kazım Koyuncu Parkı’nda stant açarak, hayvanseverlere can dostlara ulaştırmaları için mama dağıttı. Üzerinde, hayvanların beslenmesine dikkat çeken mesajların yer aldığı 400 adet mama paketi, vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.

Projeye destek veren ULUVET’e teşekkür eden Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker, Nilüfer Belediyesi olarak kentin kırsal ve merkez bölgelerinde zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren hayvanların beslenme ve barınmalarına her zaman yardımcı olduklarını söyledi. Eker, “Gönüllüleri ve bütün Nilüferlileri de çalışmalara dahil ederek, daha fazla can dosta ulaşıyoruz. Veteriner hekim adayı öğrencilerimiz de bu konuda örnek bir çalışmaya imza attı. Dağıtımı gerçekleştirilen mamalar, can dostlarımız için büyük bir iyilik” dedi.

Eker, vatandaşların kapı ve cam önlerine mama, ekmek kırıntısı, su bırakarak bu soğuk kış günlerinde hayvanlara destek olabileceklerini de söyleyerek herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×